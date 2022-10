Preprodajal naj bi drogo na Goriškem

Novogoriški kriminalisti in policisti so z odredbo okrožnega sodišča v Novi Gorici zaradi suma preprodaje prepovedanih drog na Goriškem opravili hišno in osebno preiskavo pri 33-letniku. Ovadili so ga in ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ta je zanj odredil pripor.

Grosupeljčan je gojil prepovedano konopljo. FOTO: Pu Ljubljana

Kriminalisti so našli in zasegli veliko različnih snovi v manjših količinah (nekaj deset gramov, pripravljenih za nadaljnjo prodajo). Ker sumijo, da gre za raznovrstne prepovedane droge, so jih poslali v analizo. Po preliminarnem testiranju je bilo ugotovljeno, da gre za kokain, heroin, konopljo, hašiš in amfetamin. Zasegli so še motorno kolo znamke Zhejiang Kayo Motor CO., letnik 2021, ki po njihovih ugotovitvah najverjetneje izvira iz premoženjskega kaznivega dejanja.

Našli so tudi 3 kg predelane droge v obliki piškotov. Fotografija je simbolična. FOTO: Jason Redmond, Reuters

V torek v popoldanskih urah so 33-letnega osumljenca s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici v nadaljnji postopek. »Po zaslišanju je ta zoper njega odredil pripor v solkanskih zaporih,« pojasnjuje Dean Božnik, predstavnik PU Nova Gorica za odnose z javnostmi.

O zasegu prepovedanih mamil poročajo tudi z ljubljanske policijske uprave, in sicer so grosupeljski policisti v tem tednu po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi obiskali 55-letnika na območju Grosuplja. Pri njem so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje. »Zasegli so 30 sadik in okoli 15 kilogramov že posušene prepovedane droge, 3 kg predelane droge v obliki piškotov ter pripomočke za gojenje,« je sporočil predstavnik PU Ljubljana za odnose z javnostmi Tomaž Tomaževic.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo zoper osumljenca spisali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi sumov

kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.