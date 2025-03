Prepričajte se, da niste v roke dobili ponarejenega bankovca, vedno več jih je

Policisti v zadnjem času vedno pogosteje opažajo, da ljudje unovčujejo ponarejene bankovce. Primerov je veliko predvsem na Štajerskem, a se pojavljajo tudi drugod po Sloveniji. Izstopajo ponarejeni bankovci za 50 evrov, pojavljajo pa se tudi primeri, ko ljudje unovčujejo ponarejene bankovce za 100 in 200 evrov, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor.

»Vsem trgovcem, podjetjem in drugim svetujemo, naj bodo pri prejemu bankovcev posebno pozorni, in priporočamo uporabo tehničnih pripomočkov za preverjanje pristnosti bankovcev oz. naj bodo pozorni na druge morebitne znake, da bankovec ni pristen. Ponarejeni bankovci običajno nimajo otipljivega reliefa, vodni znak in varnostna nit morata biti vidna proti svetlobi, pri nagibanju pristnega bankovca se na srebrnem traku bankovec spreminja,« ob tem opozarjajo na PU Maribor.

Če kdor koli posumi, da je v roke dobil bankovec, ki bi lahko bil ponarejen, pa naj pokliče na interventno številko policije 113.