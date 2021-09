Prepoznate tega voznika? Pokličite policijo (FOTO)

V soboto ob 22.50 se je v Jagodju (Izola) zgodila prometna nesreča s pobegom, pri kateri se je huje poškodoval voznik mopeda, poroča tamkajšnja policijska uprava.



Koprski prometni policisti, ki so bili o prometni nesreči obveščeni šele danes, so z ogledom kraja nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je na kraju prišlo do trčenja med voznikom mopeda in neznanim voznikom osebnega vozila Mini, neznanega tipa (verjetno 3- ali 5-vratna ali cabiro različica vozila Mini od letnika 2014 dalje ali model Countryman, od letnika 2017 dalje), neznane barve in neznanih reg. št., ki je po nesreči odpeljal neznano kam.



Iskano vozilo ima poškodovano najmanj ohišje levega zunanjega vzvratnega ogledala, ki je srebrne barve. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pozivajo lastnika oziroma voznika navedenega osebnega vozila, morebitne očividce, ki ste bili priča prometni nesreči ali druge osebe, ki bi o nesreči karkoli vedeli, da pokličejo interventno številko Policije 113 ali anonimno telefonsko številko Policije 080 1200.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: