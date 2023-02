Prepoznate osumljenca? Je čokate postave, nosil je kirurško masko

Radovljiški policisti so v sredo med 18.00 in 18.30 obravnavali tatvino več smučarskih očal iz športne trgovine in več parfumov iz specializirane trgovine.

O neznanem storilcu, visokem med 180 in 190 cm, čokate postave, ki je v obe trgovini vstopil med 17.30 in 18.00 v rdeči bundi, modri kapi in s kirurško masko na obrazu, policisti zbirajo obvestila in vodijo predkazenski postopek.

»Če kdorkoli kaj ve o teh dveh kaznivih dejanjih, naj pokliče na Policijsko postajo Radovljica ali na št. 113 ali na anonimni telefon 080-1200,« pozivajo policisti.