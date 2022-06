Prepoznate orodje in kosilnice na fotografijah? Pokličite policijo (FOTO)

Novomeški policisti so pridobili odredbo sodišča in v naselju v okolici Novega mesta opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca. Med hišno preiskavo so našli in zasegli več kosov električnega ročnega orodja in kosilnice. Predmete, za katere ni znal pojasniti izvora, so mu zasegli.

Policija poziva oškodovance, ki bi zasežene predmete prepoznali, da pokličejo policiste PP Novo mesto na telefonsko številko 07 332 7400 ali se zglasijo na policijski postaji na naslovu Ljubljanska cesta 30.

Zaseženi predmeti. FOTO: PU Novo mesto

Zaseženi predmeti. FOTO: PU Novo mesto

Zaseženi predmeti. FOTO: PU Novo mesto

Zaseženi predmeti. FOTO: PU Novo mesto

Zaseženi predmeti. FOTO: PU Novo mesto

Zaseženi predmeti. FOTO: PU Novo mesto

Zaseženi predmeti. FOTO: PU Novo mesto

Vse zasežene predmete si lahko ogledate v zgornji fotogaleriji.