Prepoznate moškega in žensko s posnetkov? Pokličite policijo (FOTO)

Policisti PP Celje obravnavajo več kaznivih dejanj poškodovanje tuje stvari (grafitiranje in lepljenje plakatov) v Celju. Kazniva dejanja so bila storjena med 20. decembrom 2021 in 15. marcem 2022. Policisti so prišli do posnetkov moškega in ženske, ki sta 2. februarja 2022 okoli 23.00 risala grafite na stavbi Gostilne Oštirka v Celju.

Posnetki varnostnih kamer. FOTO: Policija

»Če bi ju kdor koli prepoznal, prosimo, naj pokliče na telefonsko številko PP Celje 03 542 6400, na številko 113 ali na anonimno številko 080 1200,« pozivajo policisti.