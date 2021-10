Prepoznate moške na fotografijah? Pokličite policijo (FOTO in VIDEO)

Policisti so v konkretnem primeru zaznali naslednje kršitve, sporočili pa so tudi, kakšne kazni jih čakajo:



1. Prepovedano je motiti ali ovirati potek shoda oziroma prireditve. Globa znaša 250 evrov.



2. Udeleženci na prireditvi oz. shodu pri sebi ne smejo imeti predmetov, ki jih je na shod oz. prireditev prepovedano prinašati (orožje, eksplozivne snovi, pirotehnični izdelki ali drugi nevarni predmeti oziroma snovi). Prepovedano je tudi motiti red na shodu oziroma prireditvi. Globa znaša 150 evrov.



3. Kdor izziva ali koga spodbuja k pretepu ali se vede na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali podoben način ali koga zasleduje in s takšnim vedenjem pri njem povzroči občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu, se kaznuje z globo 250,38 evra.



4. Kdor povzroča nasilje ali ogroža varnost drugih na športnih prireditvah ali v zvezi s temi prireditvami, se kaznuje z zaporom do treh let.



5. Prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Če je bila oseba na športni prireditvi ali v zvezi s športno prireditvijo, ki jo določa zakon, ki ureja šport (v nadaljnjem besedilu: športne prireditve), zalotena pri dejanju, ki ima znake prekrška zoper javni red in mir z znaki nasilja ali prekrška iz zakona, ki ureja javna zbiranja, ali pri dejanju, ki ima znake kaznivega dejanja z znaki nasilja in je glede na okoliščine mogoče pričakovati, da bo nadaljevala takšno ravnanje, ji sme policist izreči ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah za obdobje dveh let.

V začetku septembra so policisti na nogometnem igrišču v Škofji Loki obravnavali nasilni izgred skupine in poškodbe treh udeležencev. Incident se je zgodil 4. septembra ob 18.45, ko je na igrišče med nogometno tekmo vdrla skupina nasilnežev.Poškodovali so dva nogometaša in enega udeleženca. V incidentu je bilo udeleženih okoli 20 oseb. Dva nasilneža so policisti že prepoznali, o ostalih pa še zbirajo obvestila. Okoliščine kažejo, da gre za nasilje med navijaškima skupinama z območja Ljubljane in Primorske.Policija prosi za pomoč pri prepoznavi oseb na fotografijah in pri pridobivanju informacij o drugih udeležencih nasilja. Kdor ima informacije, jih lahko sporoči na interventno številko 113. Če želi posameznik ostati anonimen, lahko podatke sporoči tudi na anonimni telefon policije 080 1200. Osebe, ki imajo zakrit obraz, so bile že prepoznane. Fotografije si lahko ogledate v spodnjem videu ali pa v zgornji fotogaleriji.V dogodku policija obravnava sume nasilništva ter prekrške zaradi uporabe pirotehnike, oviranja javne prireditve in nasilno ter drzno vedenje posameznikov oziroma skupine. Obvestila se zbirajo tudi v smeri prepovedi udeležbe posameznikom na športnih prireditvah.»Vsakršno nasilje je nesprejemljivo in nima ničesar skupnega z navijaštvom. Prav tako ni dopustno, da bi taki in podobni neredi na športnih prireditvah postali običajen pojav, zato mora biti v interesu vseh, da se taka dejanja razišče ter odkrijejo in obravnavajo posamezniki,« opozarjajo policisti.