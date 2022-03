Prepoznate kolesi? Pokličite policiste (FOTO)

Mariborski policisti so lanskega 9. novembra na Ciril-Metodovi ulici v Mariboru našli dve kolesi, ki sta bili zaklenjeni skupaj. Eno od njiju ima zbrušene številke okvirja. Sumijo, da kolesi izvirata iz kaznivega dejanja in da sta predelani na način, da so na kolesih zamenjani deli koles, in sicer kolesa, pedali in ostali predmeti, da bi ju oškodovanci težje prepoznali.

Ob tem pošiljajo opise obeh koles: »Moško gorsko kolo Giant, tip Stance, modre barve, na katerem je spredaj nameščena pnevmatika z napisom MAXXIS ASSEGAI, velikosti 29 col, zadaj pa pnevmatika z napisom BARZO VITTORIA, velikosti 29 col. Kolo ima spredaj in zadaj disk zavore z napisom Shimano, in 12 prestav Shimano. Spredaj ima kolo viličasto vzmetenje, na sredini okvirja pa enojno vzmetenje. Na krmilu ima nameščeno manjšo luč, na okvirju pa še beli nosilec za bidon z napisom Zefal. Žensko gorsko kolo znamke Scott, tip Active, zelene barve, 24 prestav Shimano, spredaj in zadaj nameščeni pnevmatiki z napisom Maxxis Forekaster, velikosti 29 col, spredaj in zadaj ima kolo zavorne diske, sedež ima napis Mach, torbica pod sedežem pa ima napis Longus.«

FOTO: PU Maribor

FOTO: PU Maribor

Vse, ki bi opisani kolesi ali dele opisanih koles prepoznali kot svoje, pozivajo, da se zglasijo na Policijski postaji Maribor II ali pokličejo telefonsko številko (02) 429 26 00.