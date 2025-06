Prepoznali so ga po fotografiji v medijih in poklicali policijo

V ponedeljek, 2. junija 2025, je bilo storjeno na območju Kamnika storjeno kaznivo dejanje zoper življenje in telo, v katerem je osumljenec z ostrim predmetom poškodovani dve osebi, eno huje.

Osumljenec je bil na podlagi informacij občanov, potem ko so bili njegovi podatki objavljeni v medijih, prijet na območju Kopra. 43-letnemu osumljencu je bila odvzeta prostost. Policisti so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Pozorni občani pomagali

Vsem, ki so nudili koristne informacije o iskanem osumljencu, izreka Policija zahvalo in pohvalo. Pozornost občanov, ki so takoj, ko so ga opazili na območju Kopra obvestili policijo in podali informacije o njegovem gibanju, je bila ključna za uspešno prijetje.

»Naj poudarimo, da so ravnali preudarno, niso se izpostavljali in so sledili navodilom, podanim v medijih, da naj v primeru, da osebo opazijo, o tem nemudoma obvestijo policijo, tako da je bil osumljenec prijet varno, ne da bi bilo ogroženo življenje ljudi na območju prijetja,« je poudarila Špela Škoporc, Policijska uprava Ljubljana.