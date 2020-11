Prepovedan izlet v gore s slabim koncem

Zdrsnila sta

»Nikomur ne odrekamo obiska gora, razumemo tudi, da sprehodi za koga niso dovolj, vendar naj to vsak počne v svoji občini in na varen način oziroma tako, da ne ogroža sebe in drugih. Kjer je teren zasnežen in poledenel, je nevarno. Zelo podcenjujoča nevarnost je tudi listje na planinskih poteh. Kdor do zdaj ni bil vajen hoje po takem terenu, naj se tega ne začne učiti zdaj, v času najbolj zaostrenih epidemioloških razmer,« je, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj, komentiral dve gorski nesreči, s katerima so se reševalci in policist ukvarjali v nedeljo.»Upoštevajte, da je zaradi poškodbe samo enega v gorah vedno aktiviran ves reševalni sistem, ki ga ne sestavljata samo helikopter in druga tehnika, ampak predvsem ljudje, ki imajo tudi svoje družine in lahko zbolijo. Ljudje so tisti, ki vas rešujejo v gorah, tehnika je samo pripomoček. Zato zavoljo vseh, bodite pametni, ravnajte odgovorno,« je predstavnik gorenjskih policistov položil vsem na srce.Prva nesreča se je zgodila, ko je opoldne planinec z dolenjskega konca zdrsnil na poledeneli snežni podlagi pod Kredarico in drsel na območju Snežne konte. Utrpel je hujše poškodbe, po poročanju republiškega centra za obveščanje pa so ponj odšli gorski reševalci GRS Mojstrana in posadka s helikopterjem Slovenske vojske, ki so poškodovanca na kraju samem oskrbeli in prepeljali v SB Jesenice. Sredi popoldneva pa se je na planinski poti s Ciprnika proti Planici poškodoval še Ljubljančan, ki je padel po strmem pobočju. Zdrsnil je na poti, na kateri je bilo listje. Tudi on se je huje poškodoval, po poročanju republiškega centra za obveščanje se je namreč kotalil po strmem pobočju okoli 400 metrov ter si poškodoval glavo. Ponj so odhiteli gorski reševalci GRS Rateče in Kranjska Gora ter ekipa helikopterske nujne pomoči, ki je poškodovanca oskrbela. Tudi njega so prepeljali v jeseniško bolnišnico.»Planinec na Kredarici je bil v družbi s še eno osebo, drugi pa je hodil sam. Proti vsem trem bo uveden prekrškovni postopek zaradi kršitve prehajanja mej občin,« je še povedal Bojan Kos. Prav tako po njegovih besedah kranjskogorski policisti prekrškovni postopek vodijo proti osebi, ki se je izgovorila, da je v občini zaradi vzdrževanja nepremičnine, čeprav so jo zalotili na izletniški točki na območju Srednjega Vrha. Blejski policisti pa imajo v postopku moškega, ki se je javno hvalil z vzponom na Triglav, čeprav se je zavedal, da krši prepoved prehajanja mej občin.