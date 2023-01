Preplah z bombo v Ljubljani, stavbo so izpraznili (VIDEO)

V sodni stavbi v Tavčarjevi ulici v Ljubljani so nekaj po 11. uri prejeli anonimni klic, da se v prostorih sodišča nahaja nevarni predmet, so sporočili s PU Ljubljana. Šlo naj bi za podtaknjeno bombo. Policisti so zavarovali in izpraznili prostore sodišča in pri pregledu niso našli nevarnih predmetov. Sodišče nekaj časa ni poslovalo.

To je v zadnjem obdobju že tretji tovrstni dogodek. Podobna primera sta se zgodila novembra lani in v začetku letošnjega leta, povzema STA. Policisti so po anonimnem klicu o podtaknjeni bombi prav tako zavarovali in izpraznili prostore ter opravili pregled stavbe. Pri tem so ugotovili, da gre za lažno najavo, so še pojasnili.