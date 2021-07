Preplah v avtokampu, specialci na delu

V soboto ob 12.53 je več policijskih patrulj posredovalo zaradi sumljivega kovčka v avtokampu Lucija. Policisti so za kratek čas izpraznili območje, pripadniki specialne enote pa so kovček strokovno uničili. Ugotovljeno je bilo, da v notranjosti kovčka ni bilo eksplozivne naprave. Kdo je kovček pustil na nenavadnem mestu policisti, še ugotavljajo, so sporočili iz PU Koper.



