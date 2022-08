Preplah ob Savi v Ljubljani: v avtu neodzivna oseba in plinska jeklenka

Danes ob 8.32 so ob Savi v Ljubljani v osebnem vozilu našli neodzivno osebo. Uprava za zaščito in reševanje piše, da je bila tam tudi plinska jeklenka.

Gasilci GB Ljubljana so izmerili koncentracije plinov v okolici in odklopili akumulator na vozilu, reševalci NMP Ljubljana pa so zastrupljeno osebo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.