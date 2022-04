Poglejte, kaj je moški našel med delom na njivi

Današnje sobotno dopoldne si bo kmet z Vogrskega zagotovo zapomnil za vedno. Ob 10.25 je med delom na njivi našel neeksplodirano ubojno sredstvo (NUS). Pripadnika državne enote za varstvo pred NUS severnoprimorske regije sta odstranila topovsko granato kalibra 102 mm in mase 13 kg italijanske izdelave iz prve svetovne vojne.

Državna enota CZ za varstvo pred NUS tudi sicer po vsej Sloveniji izvaja zaščitne ukrepe, med katere spadajo odkrivanje, identifikacija, odstranjevanje, prevoz, skladiščenje in uničevanje teh sredstev, pa tudi usposabljanje pripadnikov za to delo. V enoti je 32 prostovoljcev, ki so posebej izurjeni in izšolani pripadniki CZ, ki teh sredstev ne iščejo, temveč odstranjujejo tista, ki jih najdejo ljudje in najdbo sporočijo na številko 112.