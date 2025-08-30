RAVS

Prepir, pretep in strel za konec: v prisotnosti policistov ga je nokavtiral z enim udarcem

Popoldanski ravs v Žalcu se je zvečer nadaljeval v knežjem mestu.
Fotografija: Policisti še ugotavljajo, kaj se je zgodilo in kdo vse jih je skupil. FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec

Tomica Šuljić
30.08.2025 ob 10:05
Tomica Šuljić
30.08.2025 ob 10:05

V sredo zvečer se je na širšem območju knežjega mesta odvijala prava drama, ki naj bi se končala s streljanjem. Po naših podatkih naj bi se stari znanec črne kronike in zaporniških žimnic, 59-letni Celjan M. A., popoldne v Žalcu sprl z moškim, vendar ni ostalo zgolj pri besedah – M. A. naj bi s pomočjo pajdašev moškemu preprečil dostop do nekega objekta.

V prisotnosti policistov ga je nokavtiral z enim udarcem.

Kaj natanko se je dogajalo, policija še ni mogla razkriti: »Zadeva se še preiskuje,« je bil redkobeseden Boštjan Žaberl s celjske policijske uprave, kjer preiskujejo večurni konflikt, v katerem je bilo udeleženih več akterjev. Po navedbah naših virov naj bi bila z M. A. na prizorišču še vsaj dva moška; eden naj bi prejel kar precej udarcev, drugi naj bi na prizorišču grozil z nožem, ki pa so mu ga zbili iz rok.

V Žalcu sta se udarila stara znanca. FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel

Policija prav tako ne razkriva, kdaj naj bi prišlo do strela oziroma streljanja: naši viri trdijo, da naj bi samokres šele v Celju – nekaj ur po pretepu v Žalcu – v roke vzel M. A. ter domnevno sprožil proti moškemu, s katerim sta se popoldne sprla. Na prizorišče so kmalu po domnevnem streljanju prispeli policisti, nakar je v njihovi prisotnosti znani moški iz Celja po navedbah naših virov z enim udarcem M. A. položil na tla. Žaberl je še navedel, da policija še ugotavlja, ali so res streljali. Po naših podatkih naj bi v policijskem pridržanju končala M. A. in moški, ki je udaril M. A.; celjska policija napoveduje, da bo podrobnosti o bizarnem konfliktu razkrila v začetku naslednjega tedna. 

policija Celje nasilje streljanje pretep

