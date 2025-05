Preobrat po iskalni akciji v Ljubljani: verjetno je šlo le za kos ... (FOTO)

Včeraj smo poročali, da so očividci obvestili policijo, da naj bi na širšem območju Broda v Ljubljani strmoglavil padalec. Nesreča naj bi se zgodila tik pred nevihto, sledila je obsežna iskalna akcija.

V iskalni akciji so sodelovali policisti, gasilci in helikopter Slovenske policije, vendar padalca niso izsledili. Točnega kraja domnevnega dogodka niso poznali, so še sporočili s PU Ljubljana.