Preobrat na sodišču: Julija in Sebastien priznala

Na današnjem nadaljevanju ponovnega sojenja v zadevi odrezana roka so Julija Adlešič, njen partner Sebastien Abramov ter njegova starša Tinka Huskić Colarič in Gorazd Colarič priznali krivdo. Okrožno sodišče v Ljubljani bo obtoženim predvidoma še danes izreklo sodbo.

Tožilstvo je za Adlešičevo v primeru priznanja krivde predlagalo izrek zaporne kazni v višini enega leta in sedmih mesecev, za Abramova pa zaporno kazen dveh let in petih mesecev.

Adlešičevo in Abramova je ljubljansko okrožno sodišče 11. septembra lani spoznalo za kriva. Po oceni sodišča sta namreč po predhodnem dogovoru, da si bo Adlešičeva odrezala roko, da bi prejela visoko odškodnino, pri petih zavarovalnicah sklenila zavarovanja, po katerih bi, če bi bila 100-odstotni invalid zaradi odrezane roke, prejela 1,166.300 evrov odškodnine. Adlešičevi je sodišče prisodilo dve leti zapora, Abramovu pa tri. Za krivega je spoznalo tudi očeta Abramova Gorazda Colariča in ga pogojno obsodilo, mamo Tinko Huskić Colarič pa je sodni senat oprostil.

A višji sodniki so obsodbo razveljavili in zadevo vrnili v ponovno sojenje na prvostopenjsko sodišče, ker so ocenili, da dejansko stanje glede mehanizma nastanka poškodbe roke Adlešičeve ni dovolj razčiščeno. Ponovno sojenje se je na okrožnem sodišču začelo v začetku oktobra. Obtoženi so tedaj vztrajali pri svojih zagovorih, ki so jih podali že v prejšnjem sojenju, in krivdo zavrnili. Na današnjem nadaljevanju sojenja pa so krivdo vsi štirje priznali.