Premikastili srčnega bolnika

»Moje noči od takrat niso več mirne,« pravi 78-letni Lojze Bajc, ko ga obiščemo na njegovi domačiji nedaleč od Rake. Ura je bila okoli poldneva, on pa je v drvarnici ob hiši žagal deske, da jih bo imel za kurjavo. »Od nekdaj sem vajen delati in pravzaprav nič ne mirujem. Tako se zamotim,« pristavi možak, ki ga je nedavni nočni obisk močno zaznamoval in mu nagnal strah v kosti. »Samo denar so zahtevali. Ves čas je eden ponavljal, naj mu dam denar! Kako naj ga dam, ko ga pa nimam. Še tistih 45 evrov, ki sem jih imel doma za kruh, so vzeli,« začne svojo izkušnjo opisovati Lojze, ki živi še kako skromno, preživlja se z ...