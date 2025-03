Premikal je gradbeni oder, hudo poškodovanega 22-letnika so odpeljali v bolnišnico

O nesreči pri delu v kraju Stržišče na območju Sevnice so Policijsko upravo Novo mesto obvestili v nedeljo nekaj pred 9. uro.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov PP Sevnica je 22-letni moški premikal gradbeni oder, katerega del se je zrušil, in ga udaril po glavi. Hudo poškodovanega 22-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Okoliščine policisti še preiskujejo.