Pojutrišnjem bodo minila natančno tri leta, odkar je nekdo pred hišo v Pekrah pričakal sodnico mariborskega okrožnega sodišča Danielo Ružič in jo pretepel. Brutalni napad, ki je izzval veliko ogorčenja slovenske javnosti, predvsem pa politike in pravniških vrst, so sprva povezovali s službenim delom sodnice na gospodarskem oddelku, a so tovrstna namigovanja že kmalu po dogodku povsem utihnila. Ko so kriminalisti teden dni po napadu odvzeli prostost Andreju Horvatu, zdaj že nekdanjemu partnerju Ružičeve, je bilo povsem jasno, da je bil napad povezan izključno z zasebnim življenjem ženske, ki p...