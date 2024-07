Prekršil hitrost, v avtu skrival 7 tujih državljanov

Policisti Postaje prometne policije Celje so včeraj, zaradi kršitve omejitve hitrosti, na žalskem območju ustavili osebno vozilo poljskih registrskih oznak, ki ga je vozil Ukrajinski državljan.

V vozilu je bilo poleg voznika še sedem državljanov Turčije, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. Ukrajinskega voznika so policisti pridržali in ga bodo kazensko ovadili. Državljani Turčije so zaprosili za mednarodno zaščito.