Preko spletne prodajne platforme ponudila glasbeni instrument, končalo se je drugače ...

Včeraj, 24. marca, so policiste Policijske postaje Tolmin obvestili o spletni goljufiji. Po prvih zbranih podatkih je oškodovanka preko spletne prodajne platforme v prodajo ponudila glasbeni instrument. Neznana oseba je kasneje oškodovanko preko aplikacije za medsebojno komuniciranje večkrat komunicirala glede prodaje omenjenega predmeta.

V nadaljevanju ji je neznanka poslala povezavo do spletne strani za izvedbo plačila oz. nakazila kupnine, pri tem pa od nje neupravičeno pridobila osebne in druge podatke njenega bančnega računa. Kasneje je preko SMS sporočil oškodovanka prejela tudi več obvestil o nepooblaščenih transakcijah z njegovega bančnega računa.

Kasneje je ugotovila, da si je neznani storilec z njenega bančnega računa prilastil 599 evrov. Z zlorabo njenega bančnega računa je nemudoma obvestila svojo banko, ki je takoj blokirala njen bančni račun. Policisti PP Tolmin primer kaznivega dejanja spletne goljufij še preiskujejo in bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev navedenega kaznivega dejanja podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Ne nasedajte spletnim finančnim prevaram

Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število različnih spletnih goljufij, ki se pogosto začnejo z lažno e-pošto ali SMS sporočilom v imenu banke, lahko tudi s telefonskim klicem lažnega bankirja, končajo pa z vdorom v elektronsko banko ter praznim bančnim računom.

V sporočilih lažno navajajo različne potrebe po ukrepanju uporabnika spletne banke, npr. nujna posodobitev oziroma nadgradnja e-banke. Tovrstna sporočila vedno vsebujejo povezavo, na katero je potrebno klikniti. Ob kliku na povezavo se odpre spletna stran, identična spletni strani e-banke ali drugega ponudnika storitev. Po vnosu zahtevanih podatkov v nekaterih primerih goljufi tudi dodatno pokličejo po telefonu ter se v slovenskem jeziku predstavijo kot tehnična pomoč bančne ali druge ustanove.

Na tak način pridobijo vse potrebno za nepooblaščen vstop v spletno banko ter v nadaljevanju upravljajo z računalnikom, vstopijo v spletno banko in odtujijo vsa sredstva, ki so na voljo na računu. Internet je namreč neznansko privlačen za spletne kriminalce, napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo.

Spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje teže jih je odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Ob morebitnem oškodovanju policisti občanom svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in se za prijavo čim prej obrnejo na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavite policiji. Prav tako o morebitni zlorabi nemudoma obvestite svojo banko.