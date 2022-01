Preko polne črtne na nasprotno smerno vozišče, voznik in sopornica ukleščena

V soboto ob 17.48 se je v Spodnjih Škofijah pripetila prometna nesreča. »43-letni voznik osebnega avtomobila doma iz okolice Kopra je vozil iz smeri Ankaran v smeri Škofij, v desnem ovinku zapeljal preko neprekinjene ločilne črte na nasprotno smerno vozišče, kjer je čelno trčil z 51-letnim voznikom osebnega avtomobila doma iz okolice Kopra, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. V vozilu slednjega sta bila voznik in 44-letna sopotnica ukleščena in so ju iz vozila s tehničnim posegom rešili gasilci, nakar sta bila odpeljana v bolnico Izola. Teža njunih poškodb še ni znana,« poroča (nelektorirano) PU Koper.

Povzročitelju nesreče so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ta pa je pokazal 0,69 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Odredili so mu strokovni pregled in ga kazensko ovadili.