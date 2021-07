Ob 18.04 so na Kočenski ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana s tehničnim posegom prek balkona vstopili v stanovanje, v katerem so našli preminulo osebo.



Na kraju so bili tudi policisti in reševalci, poroča uprava za zaščito in reševanje.

