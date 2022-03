Žalostna je zgodba 29-letnih Prekmurcev, Mikija Fujsa iz Gradišča in Denisa Veberiča iz Spodnjih Ivanjcev, velikih ljubiteljev motokrosa, ki sta se odpravila v Italijo na motokros in v slabi uri ostala brez vsega, brez denarja, osebnih dokumentov, avtodoma, motorjev in celotne opreme. Prijatelja sta se odpravila na treninge motokrosa v Italijo, kjer imajo po mnenju ljubiteljev tega športa najlepše proge. Ker sta že več kot deset let navdušena motokrosista, so se jima s potjo uresničile sanje. S kombiniranim vozilom, ki sta si ga izposodila, sta se podala na pot, poleg motorjev in osebnih stva...