»To je pravi morilec. Če ne bo sodišče naredilo, kot je treba, ga dajte meni, mu bom jaz sodil, kot je on sodil mojemu sinu,« je bil po končanem predobravnavnem naroku vidno razburjen Miro Brajdič, oče umorjenega Sabostjana Kovačiča. S prstom je pokazal na 26-letnega Mirka Pilingerja. On je morilec, tako je prepričan Miro, to pa trdi tudi tožilstvo, ki Pilingerju očita umor in poskus uboja. A Pilinger, tako kot 20-letni Dejan Novak, ki ga obtožnica bremeni pomoči pri teh dveh dejanjih, krivde ne prizna. To pomeni, da bo za dogodek v največjem dolenjskem romskem naselju Žabjak potrebno sojenje...