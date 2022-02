Prekajeval meso, škode za 20 tisočakov (FOTO)

Včeraj dopoldne je v Slovenji vasi izbruhnil požar v gospodarskem poslopju velikosti okoli 20 x 7 m. Kot poroča PU Maribor, sta zgorela slama na podstrešju in ostrešje. Požar so pogasili gasilci, poškodovan ni bil nihče, a materialna škoda znaša okoli 20.000 evrov.

Policisti so ugotovili, da je lastnik objekta včeraj okoli 8.30, v prekajevalnici gospodarskega poslopja začel prekajevati meso. V prekajevalnici je prišlo do požara, nato pa se je iz pritličja poslopja razširil na podstrešje, kjer je bila spravljena slama, in na ostrešje.