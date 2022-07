V zadnjih dveh letih so se poleg dela in drugih opravkov na daljavo močno razmahnili tudi spletni nakupi. S pomočjo nekaj klikov v računalniku kupujemo knjige, oblačila, hrano ali športno opremo, a tudi večje in tudi več tisoč evrov vredne stvari, na primer počitnice, avtomobile, čolne in delovne stroje. In to ne le pri domačih ponudnikih, ampak tudi pri podjetjih v tujini. Tovrstno nakupovanje na daljavo pa je precej tvegano in žal skriva mnoge pasti, v katere se lahko ujamejo kupci. Na njih namreč preži vse več spletnih goljufov, ki čakajo na svojo priložnost. Prodajalec mu je poslal skeni...