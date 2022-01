Preiskava o spornih testih se nadaljuje, Nicoletti se je zavil v molk

Eden od lastnikov podjetja Majbert Pharm Klemen Nicoletti na današnjem zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ na vprašanja ni želel odgovarjati. Z odgovarjanjem bi si lahko škodil v predkazenskem postopku, je dejal njegov zagovornik Dejan Marković. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bo zoper Nicolettija uveden kazenski postopek.

Nicoletti se je zaslišanja komisije, ki na zahtevo opozicije preiskuje z epidemijo covida-19 povezane vladne ukrepe od nastopa aktualne vlade do marca letos, udeležil po več izostankih. Zaslišanje je bilo kratko, saj na vprašanja ni želel odgovarjati.

Skupaj z njim se ga je udeležil tudi njegov zagovornik Dejan Marković. Kot je spomnil, so policisti pri Nicolettiju in Majbert Pharmu decembra lani opravljali hišne preiskave zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja. Dokumentacije, ki naj bi ga obremenjevala, Nicoletti še ni dobil na vpogled, prav tako policija z njim še ni opravila informativnega razgovora.

Testi neustrezni za hitro testiranje na koronavirus

Ministrstvo za zdravje je pod takratnim vodstvom zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja od podjetja Majbert Pharm decembra 2020 kupilo večje število testov z namenom povečanja dostopnosti do testiranja na okužbo z novim koronavirusom. Verifikacijo testov je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Nekdanja zaposlena na NLZOH virologinja Metka Paragi je na zaslišanju pred komisijo poudarila, da so bili hitri testi omenjenega podjetja neustrezni za hitro testiranje na koronavirus, NLZOH pa je kljub temu njihovo ustreznost potrdil in uporabo testov priporočil vladi. Tudi vodja strokovne skupine za hitre teste pri ministrstvu za zdravje Viktorija Tomič je pred komisijo povedala, da testi niso ustrezali strokovnim kriterijem za uporabo v presejalne namene.

Direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik pa je pred komisijo zavrnila očitke, da naj bi bila verifikacija opravljena nestrokovno. Pojasnila je, da so pri verifikaciji upoštevali strokovne kriterije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Daleč najnižja cena, ki je ustrezala visokim kriterijem

Gantar pa je na današnjem zaslišanju pred komisijo poudaril, da pri razpisu ni sodeloval, v celoti ga je izvedla razpisna skupina na ministrstvu. Takrat je bil zadovoljen, da so dobili teste po "daleč najnižji ceni, ki so ustrezali visokim kriterijem".

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada nato so ob pomoči kriminalistov Policijske uprave Celje 14. decembra lani opravljali hišne preiskave v zasebnih in poslovnih prostorih ter zasegli elektronske podatke in predmete na 12 lokacijah zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Neuradno so bile hišne preiskave povezane z verifikacijo hitrih testov Majbert Pharma.