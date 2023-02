Preiskali dom 37-letnika in našli orožje

Policisti PP Slovenska Bistrica so v petek zaradi sumov storitve prekrška posesti orožja brez ustreznih orožnih listin, na območju občine Slovenska Bistrica, na podlagi odredbe, opravili hišno preiskavo pri 37-letnemu moškemu in med hišno preiskavo našli možnar, predelano zračno puško v malokalibersko puško, doma izdelano malokalibersko pištolo z 28 pripadajočimi naboji, 114 kosov pirotehničnih izdelkov in manjšo količino neznane posušene rastline, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Po opravljenih analizah bo zoper osebo izdana odločba v hitrem postopku v zvezi s storitvijo prekrškov po Zakonu o orožju, Zakonu o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih in Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Prav tako bo zoper osebo podana kazenska ovadba v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva (po 307. členu KZ-1).