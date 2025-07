Prehitremu vozniku grozi 1200 evrov globe

Policisti Policijske postaje Brežice so v sredo izvajali meritve hitrosti izven naselja Bukošek, kjer je hitrost s splošnim predpisom omejena na 90 kilometrov na uro. To pa je bilo očitno prepočasi za voznika beemveja, ki je divjal s kar 155 km/h. Dovoljeno hitrost izven naselja je tako prekoračil za 65 km/h, zaradi česar mu grozi globa v višini 1200 evrov in še 18 kazenskih točk. Policisti bodo o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili pristojno sodišče.

Omenjeni pa ni bil edini voznik s pretežko nogo. Nekaj po 8. uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A8 francoskih registrskih oznak, ki je po avtocesti vozil s hitrostjo 182 km/h. Državljanu Turčije, ki je bil za volanom, so zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izrekli globo.

Uro in pol pozneje so policisti prav tako na Obrežju kontrolirali 48-letnega voznika avtomobila znamke BMW švicarskih registrskih oznak, ki je na avtocesti vozil s hitrostjo 190 km/h. Tudi njemu so izrekli globo.

Prehitrega voznika so ustavili še nekaj minut po 12. uri. Za volanom volkswagna švicarskih registrskih oznak je sedel 48-letni državljan Kosova, vozil pa je s 191 km/h. Tudi on si je prislužil globo.