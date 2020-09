Prehitra in z dvema promiloma

V četrtkovih dopoldanskih urah so policisti obravnavali voznico osebnega vozila, ki je volan sukala krepko pod vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja, za nameček pa je povzročila prometno nesrečo.



Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola je trčila v zapornico in parkirano osebno vozilo, alkotest pa ji je pokazal 0,95 mg/l alkohola v izdihanem zraku oziroma nekaj manj kot dva promila.



Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so ji avto zasegli, spisali bodo obdolžilni predlog, so sporočili s celjske policijske uprave.