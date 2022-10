Prehitevanje se je slabo končalo: vozilo na strehi, štirje v bolnišnico

Malo pred 8. uro v četrtek so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri počivališču Dul v smeri proti Novem mestu.

Ugotovili so, da je 40-letni voznik osebnega avtomobila prehiteval dve tovorni vozili. Med prehitevanjem je na mokrem vozišču zapeljal v desno in trčil v avtomobil 50-letne voznice, ki je pravilno peljala po svojem prometnem pasu. Po trčenju je njeno vozilo odbilo v varovalno ograjo, jo prebilo in obstalo na strehi. Poškodovano voznico, dve potnici v njenem vozilu in 40-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.