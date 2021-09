Prehitevanje se je slabo končalo, kolesar huje poškodovan

V ponedeljek okoli 17.05 je 71-letna voznica vozila osebni avtomobil po lokalni cesti Hotinja vas–Dravski Dvor. Zunaj naselja Hotinja vas je prehitevala 80-letnega kolesarja, ki je takrat v križišču že zavijal v levo in je v času trčenja že bil na nasprotnosmernem vozišču. Zaradi nepravilnega prehitevanja sta s kolesarjem trčila, po trčenju pa je voznica zapeljala v levo in trčila še v prometni znak.



V trčenju se je kolesar hudo poškodoval. Z reševalnim vozilom pa so ga prepeljali v UKC Maribor.



Policisti bodo voznico osebnega avtomobila kazensko ovadili.

