Prehitevala tovornjak in zbila peško, ta hudo poškodovana

V torek okoli 10. ure se je na cesti od Notranjih goric proti Podpeči zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in peška.

Po do zdaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznica nepravilno prehitevala tovorno vozilo pred seboj in trčila v peško, ki je hodila ob robu nasprotnega vozišča.

Pri tem se je peška huje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v UKC Ljubljana, njeno življenje pa ni ogroženo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.