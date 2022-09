Prehiteval v ovinku

V petek ob 19.31 se je v Gorenji vasi zgodila smrtna prometna nesreča. Po Poljanski cesti v smeri Trebije je vozil 62-letni motorist in v desnem nepreglednem ovinku začel prehitevati osebni avto 30-letnika. Takrat je nasproti pripeljal 45-letnik z avtobusom. Motorist je trčil v prednjo levo bočno stran osebnega avta, nato izgubil oblast nad motorjem ter trčil v prednjo stran avtobusa. Odbilo ga je prek zaščitne ograje, padel je na obrežje Poljanske Sore. Zaradi hudih ran je umrl na kraju. Gasilci PGD Škofja Loka, Hotavlje, Gorenja vas in Trebija so kraj dogodka zavarovali, na motorju odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli razlite tekočine in prenesli truplo iz globeli.

V Nuskovi je v nedeljo ob 3.25 voznik kombija, ki je vozil pod vplivom alkohola, zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste preko betonske škarpe in se prevrnil na streho. Za tri ranjence so poskrbeli reševalci iz Murske Sobote, gasilci PGD Sveti Jurij, Rogašovci ter Nuskova pa so posredovali zaradi iztekanja tekočin iz vozila. Ob Ljubljanski cesti v Domžalah se je v soboto ob 20.29 pri padcu huje ranil kolesar. Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka in pomagali reševalcem pri oskrbi ter prenosu ranjenca do reševalnega vozila. Okoli 18. ure je v Tivoliju mlajši kolesar med zaviranjem padel in se huje ranil. Odpeljali so ga v UKC.

Na Rakeku sta ob 17.47 trčili osebni vozili. Povzročitelj je voznik, ki se je vključeval s stranske ceste in izsilil prednost drugemu vozniku. Ranjeno sopotnico iz drugega vozila so cerkniški reševalci odpeljali v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Cerknica so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem, odklopili akumulatorja in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine.

Na cesti med Senožečami in Senadolami sta ob 16.51 trčila motorist in avtodom. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče so zavarovali kraj dogodka, ranjencu dajali prvo pomoč do prihoda reševalcev, tem so pomagali pri nadaljnji oskrbi, ter odklopili akumulator. Sežanski reševalci so ranjenca prepeljali v izolsko bolnišnico.

Ob 16.54 je na Roški cesti v Kočevju padel kolesar in se huje ranil. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, z vojaškim helikopterjem pa so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Na cesti Trenta–Vršič je ob 16.32 padel motorist. On je ostal na cesti, motor pa je obstal 25 metrov pod njo. Gasilci PGD Bovec so zavarovali kraj, potegnili motor na cestišče in do prihoda tolminskih reševalcev ranjencu dajali prvo pomoč. Ti so ga prepeljali v šempetrsko bolnišnico.

Pri naselju Harije sta ob 16.16 trčili osebno vozilo in kolo z motorjem. Gasilci PGD Ilirska Bistrica so zavarovali kraj dogodka in pomagali reševalcem iz Ilirske Bistrice, ti so ranjenca oskrbeli in prepeljali v izolsko bolnišnico.

Na Dobrni je ob 14.55 osebno vozilo zapeljalo v potok. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj, pregledali okolico in ugotovili, da iz vozila ne iztekajo motorne tekočine. Izvlekla ga je vlečna služba.

V enem mesecu ob 3 avte

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so v 48 urah 16 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa v treznilnico spravili 6 voznikov. Metliški policisti so 17-letniku iz Rosalnic zasegli clia brez registrskih tablic, saj nima vozniškega dovoljenja. To je že tretji avto, ki so mu ga zasegli v mesecu dni zaradi vožnje brez vozniške. V Kopru so 41-letniku zasegli skuter piaggio 50, ker nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so popoldne v Tolminu ustavili 21-letnega državljana Severne Makedonije, ki nima vozniškega dovoljenja. Zdaj je peš. Gorenjski prometniki so iz prometa izločili voznika, ki nima vozniškega dovoljenja. Ob tem so obravnavali tudi potnika, sicer lastnika vozila, ki mu je omogočil vožnjo. Avto so zasegli, zoper oba pa uvedli postopek. Z globo 500 evrov se kaznuje oseba, ki da v motorno vozilo v uporabo osebi, ki ne sme voziti. Bovški policisti so na območju Robiča ustavili voznika neregistriranega osebnega avta, ki vozniške nima, je pa zato napihal 1,52 promila. Ob 22. uri so policisti v Prestranku odvzeli vozniško dovoljenje (in avto) 74-letnemu vozniku, ki je napihal 1,85 promila. Policiste so obvestili o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avta na cesti med Tolminom in Kobaridom. Ko so ga ustavili, je napihal krepkih 2,81 promila, vozniške pa nima. Blejski policisti so obravnavali voznika brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Neregistriran avto, ki je tudi predmet poslovne goljufije, so mu zasegli.