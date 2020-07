Prehiteval v napačnem trenutku, sopotnica huje poškodovana

V ponedeljek ob 17.09 so bili policisti obveščeni o padcu motorista v kraju Straže pri Mislinji. Policisti so ugotovili, da je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja 57-letnega voznika motornega kolesa. Voznik motornega kolesa je pričel prehitevati pred njim vozeča vozila in spregledal 35-letno voznico osebnega avtomobila, ki je vozila v isto smer kot drugo vozilo pred njim in je pričela zavijati levo na dovozno cesto k stanovanjski hiši. Med vozili je prišlo do trčenja, voznik motornega kolesa se je pri padcu lažje telesno poškodoval, njegova 54-letna sopotnica pa huje.