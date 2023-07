Prehiter in pijan priletel v nadstrešek (FOTO)

Minulo nedeljo ob 19.30 se je v Skakovcih v občini Cankova zgodila hujša prometna nesreča. Osebno vozilo je namreč zdrsnilo s cestišča in trčilo v nadstrešek ob stanovanjski hiši, v dogodku je bila tudi slednja rahlo poškodovana. Trk je bil tako silovit, da se je nadstrešek porušil, osebni avtomobil BMW, ki je močno poškodovan, je tako povzročil pravo razdejanje. Uprava RS za zaščito in reševanje je poročala, da so na pomoč prihiteli gasilci PGD Murska Sobota ter pomagali reševalcem PHE Murska Sobota pri oskrbi dveh poškodovanih oseb.

Osebno vozilo je zdrsnilo s cestišča in trčilo v nadstrešek ob stanovanjski hiši.

Policisti so sporočili svoje ugotovitve. Kot smo izvedeli, se je v nesreči hudo ranil voznik, ki je »v naselju Skakovci zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola izgubil oblast nad vozilom ter zapeljal levo z vozišča in trčil v več ovir ter na koncu v leseno brunarico,« je sporočil Viktor Zupančič, vodja izmene OKC PU Murska Sobota. V dogodku se je lažje ranila tudi sopotnica v vozilu.