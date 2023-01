Danes, 24. januarja, nekaj minut po 1. uri v nočnem času, so PU Nova Gorica obvestili o kršitvi javnega reda v zasebnih prostorih enega od stanovanjskih blokov na območju Idrije, kjer je preglasna glasba motila sosede pri nočnem počitku. Policisti PP Idrija so občanu zaradi kršitve določb zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

V pristojnosti policije je izvajanje ukrepov za prekrške po 8. členu zakona o varstvu javnega reda in miru. Po prvem odstavku tega člena se za prekršek kaznuje, kdor na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 moti mir in počitek ljudi s hrupom, pri čemer ne gre za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege.

Kolikšna je globa?

Globa za ta prekršek znaša od 83,46 do 208,65 evra. Po drugem odstavku tega člena se za prekršek kaznuje, kdor z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi, kar ni posledica dovoljene dejavnosti. V tem drugem primeru gre za povzročanje hrupa ne glede na dnevni čas, pri čemer je pomembno, da tak hrup nekoga moti pri miru oziroma počitku.

Sicer pa hrup in z njim povezane kršitve opredeljujeta navedeni Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) in Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Uredba ureja predvsem področje hrupa, ki izhaja iz dejavnosti različnih subjektov. Pristojnost za izvajanje nadzora nad spoštovanjem določb uredbe pa imajo inšpektorji za varstvo okolja.