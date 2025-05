Predstavil se je z lažnimi osebnimi podatki, z računa nato opravljenih več odlivov

Policisti PP Kozina obravnavajo prijavo spletne goljufije. Neznanec je z lažnimi osebnimi podatki in lažnim prikazovanjem preko telefonskega pogovora spravil v zmoto prijavitelja in ga prepričal, da je na spletni strani vpisoval svoje osebne podatke. Kasneje je pri pregledu transakciji ugotovil, da je bilo z njegovega računa opravljenih več odlivov.

Kako se zaščititi pred spletnimi vdori in goljufijami?

Policija opozarja, da so spletni vdori in goljufije vse pogostejši, zato je ključno, da uporabniki skrbno varujejo svoje podatke. Priporočljivo je uporabljati močna gesla in dvostopenjsko avtentifikacijo, redno preverjati aktivnosti na svojih spletnih računih ter biti previden pri komunikaciji z neznanimi osebami, zlasti pri finančnih transakcijah. Prav tako svetujejo, da se posamezniki pred vlaganjem denarja v neznane investicijske platforme temeljito pozanimajo o legitimnosti podjetij in se v primeru suma goljufije čim prej obrnejo na pristojne organe.