Predstavil se je, da dela za veliko slovensko podjetje, potem jo je peljal za hišo ...

V ponedeljek dopoldan je v vasi Topolec pri Ilirski Bistrici na vrata starejše domačinke potrkal moški in se predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja. Najprej sta govorila pri vhodnih vratih, nato jo je peljal za hišo pod pretvezo, da bo montiral anteno za močnejši signal.

Medtem je k njej na obisk prišla soseda in pred hišo opazila moškega v vozilu. Ta jo je skušal prepričati, naj ne vstopi v hišo. Pograbil je telefon in klical po telefonu. Iz hiše je nato pritekel tretji moški, takoj nato pa še moški, ki je bil z lastnico za hišo. Vsi trije so se odpeljali z vozilom Renault, srebrne barve.

Z ogledom je bilo ugotovljeno, da so odnesli zlatnino in gotovino, piše v poročilu PU Koper.