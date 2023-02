Predrznost brez primere: poglejte, kaj je počel na enem izmed slovenskih pokopališč

Policisti policijske postaje Lenart so bili v petek obveščeni o poškodovanju grobov na pokopališču v Cerkvenjaku. Neznani storilec je poškodoval pet grobov, in sicer je zlomil stekla na lanternah in v dveh primerih s sprejem pobarval nagrobne figurice angelčkov, so sporočili iz mariborske policijske uprave.

Policisti bodo zaradi poškodovanja tuje stvari po zbranih obvestilih vložili kazensko ovadbo na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.