Predrzni mladoletnik skušal zavesti policiste

Kranjski prometniki so ustavili voznika osebnega avtomobila. Pri kontroli se je najprej predstavljal za drugo osebo in s tem hotel policiste zavesti, ker ni imel vozniškega dovoljenja. Policisti so mu zasegli vozilo in našli 16 steklenic žgane alkoholne pijače in mesne izdelke, za katere ni znal pojasniti izvora. V postopku so ugotovili, da jih je ukradel v trgovinah v Kranju.

Policisti bodo zoper voznika podali kazensko ovadbo, poleg tega pa vodijo tudi prekrškovni postopek. Zasegli so mu tudi približno tri grame neznane zeleno-rjave snovi, po vsej verjetnosti marihuane.