Predrznež, da te kap: iz rok ji je iztrgal torbico, nato pa jo še porinil iz avta

Zadevo preiskuje policija.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Bossiema Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Bossiema Getty Images

O. B.
31.08.2025 ob 13:50
O. B.
31.08.2025 ob 13:50

Policisti Policijske postaje Murska Sobota so pred dnevi v popoldanskem času v Murski Soboti obravnavali kaznivo dejanje velike tatvine na posebno predrzen način. Storilec je znanki (oškodovanki) v vozilu iz rok odtujil žensko torbico z dokumenti in denarjem ter mobilni telefon. Nato je oškodovanko potisnil iz vozila, pri tem pa je utrpela lahko telesno poškodbo.

Po dejanju je predrzni storilec pobegnil, a ker ga oškodovanka pozna, ga gotovo čakajo ustrezne sankcije. »Po vseh zbranih obvestilih bomo policisti zoper storilca kaznivega dejanja podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti,« nam je potrdila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.

