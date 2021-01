Predrznemu žurerju odklopili elektriko

Včeraj okoli 23. ure so zaradi preglasne glasbe, ki je motila soseda, posredovali idrijski policisti. Stanovalec stanovanjskega bloka, ki je bil pijan, je s svojim početjem kalil nočni mir in počitek.



Kljub posredovanju policistov ni zmanjšal jakosti glasbe, zato so policisti obvestili uslužbenca pristojnega elektro podjetja, ki je odklopil električno napajanje v stanovanju.



Ker se kršitelj ni hotel pomiriti, so ga policisti odpeljali v prostore za pridržanje do streznitve, povzročajo novogoriški policisti.