Preden je na Brniku umoril bivšo, je vzel kokain

Iranec Mohammad Esmaeil Owjfard, obtožen umora svoje nekdanje žene Moosavi Nejad Atiyehalsadat na ljubljanskem letališču 7. novembra lani, je po prihodu na kraj zločina vzel kokain. »Zato se ne spomnim, kaj se je zgodilo,« je zatrdil. Pojasnil je, da je, ko se je 31. januarja 2022 ločil od žene, želel storiti samomor, a so ga rešili prijatelji. Po tem ga je policija odpeljala v bolnišnico.

11 -krat jo je zabodel.

»Organizacija Diakonie (iz Celovca, op. a.), ki skrbi za nas tujce – oziroma gospod Marcel Leuschner iz te organizacije – mi je pomagala, da sem dobil psihiatra. Ta je večkrat opravljal razgovor z mano,« je razložil in nadaljeval, da je, ker je imel veliko problemov, začel uživati alkohol in kokain.

S pomočjo zagovornika Petra Prusa Pipuša je sodišču predlagal postavitev sodnega izvedenca psihiatrične stroke, ki bi ocenil, v kakšnem psihičnem stanju je bil v času kaznivega dejanja. Tega naj se ne bi spominjal, v preteklosti naj bi se tudi že zdravil zaradi shizofrenije. »Trenutno me je strah. Imam fobije in zato tri tedne nisem šel na sprehod,« je dodal in še, da ponoči tudi sliši, da teče voda, pa čeprav ni tako. »To sem povedal tudi psihiatru v zaporu, ki mi je dal tablete za spanje, naredili so preiskavo urina, če bi morda užival mamila. Bil je negativen, ker ne uživam drog,« je zatrdil.

Zgodilo se je lani na parkirišču ljubljanskega letališča. FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik

Po prepričanju tožilstva je Iranec zagrešil umor na grozovit način. Na parkirišču pred ljubljanskim letališčem je počakal svojo bivšo, 33-letno Iranko. Nanjo je prežal v bližini njenega vozila, kamor je prišla po pristanku letala, ki je iz Istanbula priletelo na Brnik okoli 19.20. V rokah je imel kuhinjski nož. Ko je hotela sesti v avto, jo je, tako tožilstvo, z nožem 11-krat zabodel in večkrat porezal v predelu prsnega koša, vratu, obraza, hrbta in nog. Za žensko je bil usoden vbod v levo stran prsnega koša. Zaradi izkrvavitve je umrla na kraju zločina.