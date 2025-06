Pred vrhom Mangarta mu je spodrsnilo, 40 metrov je drsel po brežini navzdol

Včeraj, 21. junija ob 18.55, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili, da se je na območju gore Mangart v občini Bovec poškodoval tuji državljan. Na kraj dogodka so napotili gorske reševalce GRS Bovec, ki so izvedli klasično reševanje.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je poškodoval 49-letni državljan Poljske. Slednjim je približno 150 metrov pred vrhom Mangarta spodrsnilo, nato pa je okoli 40 metrov drsel po brežini navzdol. Pri tem se je poljski državljan poškodoval.

Kasneje so ga gorski reševalci uspešno prenesli v dolino, nato pa je bil z italijanskim helikopterjem odpeljan v bolnišnico v Videm v Italiji. Glede na sedanje ugotovitve so bovški policisti tujo krivdo izključili.