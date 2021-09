Pred umorom kradel medalje

Medtem ko 24-letni Marjan Brajdič še čaka na začetek sojenja za umor Stanislava Knaflja v gozdu pri Zgornjih Duplicah, ki se je zgodil marca letos, se je moral na ljubljanskem okrožnem sodišču zagovarjati še za eno kaznivo dejanje. Sredi leta 2018, natančneje 18. junija, naj bi namreč med 1.00 in 1.25 s še neznanim storilcem udaril na naslovu podjetja za zaposlovanje in usposabljanje invalidov DVZ Ponikve v občini Dobrepolje. Vpletenost v umor moža, ki je živel sredi gozda, zanika. FOTO: Marko Feist Oče treh otrok, starih 1, 2 in 5 let, ki je znan tudi pod vzdevkom Maksi, naj bi s sostorilcem ...