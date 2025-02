Pred ubojem slaščičarja pred očmi vnukinj Gregor blodil o Drnovšku in Putinu

»Oči je imel rdeče. Ni bil normalen, če je to naredil.« S temi besedami je ena od 16-letnih dvojčic, vnukinj Đevdeta Rušitija, opisala domnevnega morilca Gregorja Finca. Slednji naj bi 26. julija lani, v zadnjih 30 minutah tega dne, pred Okrepčevalnico in sladolednim centrom Fontana v središču Grosuplja tako močno z nožem zabodel Rušitija, da mu življenja ni bilo več mogoče rešiti. S tem je, tako tožilstvo, zagrešil kaznivo dejanje uboja. Tik pred včerajšnjo obravnavo je sicer Đevdetov sin Mirzan sporočil sodišču, da dekleti zaradi mladoletnosti ne bosta pričali in da tudi sam ne bo prišel na...