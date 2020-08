V ponedeljek so policiste obvestili, da je bilo izpred trgovine Mercator v Pesju pri Velenju ukradeno moško kolo Wilier 503 X Race.



Na podlagi opisa storilca in z zbiranjem so obvestil ugotovili, da je storilec 39-letni domačin.



Kolo so zasegli ter vrnili lastniku.



Moškega bodo kazensko ovadili na okrožno državno tožilstvo, poroča PU Celje.